PSG : Luis Campos ne recrutera pas de joker

Ça a été l'un des dossiers de l'été parisien. Alors que le club a tenté de recruter un défenseur central de niveau international, ce dernier a finalement échoué dans cette quête jugée si importante, surtout dans une saison au calendrier dantesque. Mais, selon L'Équipe, pas de quoi affoler Luis Campos, qui ne compterait pas renforcer son secteur défensif avant le prochain mercato hivernal.

Un choix que certains jugeront audacieux, qui plus est quand on sait que Presnel Kimpembe devrait être absent des terrains pour plusieurs semaines. Son objectif ? Relancer au plus vite la piste menant à Milan Skriniar, libre en juin prochain.