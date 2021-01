PL : Manchester City conforte sa première place contre Sheffield, WBA et Fulham dos à dos

La 21e journée de Premier League se poursuivait en ce samedi après-midi et Manchester City a conforté son statut de leader face à la lanterne rouge Sheffield United. Les joueurs de Pep Guardiola ont dominé leur sujet, mais ils ont moins brillé que lors des dernières semaines. Cela a toutefois suffi avec une victoire 1-0 et un but hâtif de Gabriel Jesus (9e). Les Sky Blues comptent 4 points d'avance sur Manchester United, cinq sur Leicester et sept sur Liverpool. Sheffield United de son côté reste à dix points de Brighton le premier non relégable.

Dans les autres matches, Crystal Palace s'est offert en fin de match Wolverhampton grâce à Eberechi Eze (60e). Grâce à cette réalisation, les Eagles (13e) passent devant les Wolves (14e). Enfin, Fulham (18e) et West Bromwich Albion (19e) se sont quittés sur un match nul qui n’arrange personne (2-2). Les deux équipes comptent respectivement 4 et 6 points de retard sur Brighton le 17e.

Les matches de l'après-midi :

Crystal Palace 1-0 Wolverhampton : Eze (60e) pour les Eagles

Manchester City 1-0 Sheffield United : Jesus (9e) pour les Cityzens

West Bromwich Albion 2-2 Fulham : Bartley (47e) et Pereira (66e) pour WBA; Reid (10e) et Cavaleiro (77e) pour les Cottagers

