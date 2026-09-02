Côme : Cesc Fàbregas sacré meilleur entraîneur de Serie A

Déjà récompensé pour son travail remarquable à la tête de Côme, Cesc Fàbregas vient de décrocher une nouvelle distinction individuelle. L’Espagnol a été élu meilleur entraîneur de Serie A pour la saison 2025-2026 lors du «Gran Galà del Calcio AIC». Une reconnaissance particulièrement forte pour celui qui a entamé sa carrière sur le banc à Côme en 2023, seulement quelques mois après avoir raccroché les crampons.

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Cette récompense vient surtout saluer la saison exceptionnelle réalisée par le club italien, quatrième du championnat italien la saison dernière et donc qualifié pour la Ligue des Champions, alors que le club ne faisait pas partie des prétendants annoncés à ce niveau il y a encore quelques mois. Fàbregas a notamment construit son projet autour de jeunes talents comme Nico Paz et a poursuivi cette politique ambitieuse sur le mercato, avec plusieurs recrues prometteuses comme Moise Kean. Une dynamique qui confirme les ambitions grandissantes de Côme et l’impact déjà considérable de son jeune entraîneur.