OM : qui pour accompagner Alexis Sanchez ?

On l’a vu lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice ce dimanche (1-3) : un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C’est le cas quand Alexis Sanchez ne met pas la tunique blanche de l’OM. Son entrée, à la pause, a été enthousiasmante, mais n’a pas suffi à l’OM pour remporter la bataille contre les Aiglons.

« Je pense qu’il a progressé du point de vue du jeu. Il a toujours été indispensable. Il est dans un bon moment, peut-être le meilleur de sa carrière. Il a 34 ans, mon travail, c’est aussi de le faire se reposer. J’essaye d’anticiper les problèmes, je ne veux pas qu’il se blesse et qu’il tire trop sur la corde. Surtout quand on voit qu’on a 4 matches en 9 jours. Il donne toujours le maximum. Il veut toujours jouer, comme tous les grands joueurs, c’est mon travail aussi de le préserver », s’est ainsi justifié Igor Tudor en conférence de presse ce mardi.

Ünder piston droit ?

Mais ce qu’on peut dire, c’est qu’Alexis Sanchez sera bien entendu titulaire pour la rencontre de Coupe de France face au Paris Saint-Germain ce mercredi à l’Orange Vélodrome. S’il paraît indéboulonnable sur le front de l’attaque imaginée par le technicien croate, c’est un peu moins le cas des deux autres éléments qui vont l’accompagner. Il pourrait aussi bien jouer sous l’attaquant, qui serait Vitinha, mais ce serait probablement risqué de le remettre d’entrée contre Paris.

On a vu, tour à tour, Cengiz Ünder, Dimitri Payet, Ruslan Malinovskyi, Mattéo Guendouzi et même, pour quelques minutes contre Nantes, Azzedine Ounahi. Concernant le premier, ce sera probablement compliqué de le voir dans la ligne de trois. En effet, avec l’absence annoncée de Nuno Tavares, Jonathan Clauss pourrait prendre le flanc gauche et le Turc se retrouver piston droit comme lors des absences de l’ex-Artésien.

Malinovskyi et Guendouzi pour aider Sanchez

Dimitri Payet, dont le style footballistique de Tudor ne lui convient pas, ne devrait pas être aligné quant à Ounahi, il n’est pas encore prêt physiquement pour évoluer en tant que titulaire. Il ne restera alors que deux solutions pour deux postes, ce qui tombe plutôt bien en réalité.

Contre le Paris SG, on devrait imaginer un trio offensif composé d’Alexis Sanchez donc, de Mattéo Guendouzi, qui, après un intermède plus bas sur le terrain, devrait retrouver un poste où il a joué la majorité de la saison et enfin un Ruslan Malinovskyi laissé au repos lors de la première période contre Nice. C’est avec ce trio offensif que l’OM espérera donc faire tomber le PSG et continuer à rêver d’un titre en Coupe de France qui lui échappe depuis 1989.