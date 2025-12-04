La Mbappé dépendance choque la presse, Manchester City inquiète sérieusement l’Angleterre

La Mbappé dépendance de plus en plus forte

Mbappé éteint l’incendie à Bilbao, tout le monde s’attendait à une rencontre compliquée pour le Real Madrid, finalement il aura simplement suffi du Kyks, de son talent et d’une partition parfaite pour que Bilbao s’éteigne (3-0). Evidemment, la presse espagnole est très élogieuse au sujet du numéro 10 tricolore. Le «Roi Mbappé» écrit le journal AS, déjà 16 buts en championnat pour Mbapp qui réalise le meilleur début de saison de sa carrière niveau statistique. C’est le «Real Mbappé» écrit le journal L’Equipe, même son de cloche en Italie pour La Gazzetta dello Sport. Si cette nouvelle masterclass de Kylian Mbappé est une aubaine pour le Real, c’est aussi le symbole d’une équipe qui a beaucoup de mal à se réinventer offensivement quand Mbappé est moins en réussite. Après la rencontre, Xabi Alonso a encore parlé en positif de son meilleur joueur.

Un Manchester City à deux visages

Manchester City gagne, mais ne rassure pas. Le succès 5-4 contre Fulham pose beaucoup de questions au sujet du style de jeu des Skyblues : la presse anglaise se demande même si City peut gagner le titre avec un style passionnant, mais chaotique. Sur les deux derniers matches, Manchester City a encaissé 6 buts mais a pris 6 points. Un contraste impressionnant qui n’est pas rassurant pour un prétendant au titre, surtout quand on compare à la super défense des Gunners. Même Pep Guardiola ne peut pas expliquer comment son équipe a vu Fulham revenir à 5-4 alors qu’il y avait 5-1. «C’est la magie de la Premier League», a confié le coach espagnol, une explication qui ne suffira pas à rassurer les supporters de City.

Luis Enrique au bord du craquage

L’Equipe écrit aujourd’hui un papier sur la communication du club et son fonctionnement. Les joueurs du PSG sont plus sollicités que ceux du Real Madrid, déjà 181 interviews flashes en 5 journées de Ligue des Champions alors que le Real n’est qu’à 145. Les chiffres sont énormes et ça explique le fonctionnement plus que carré du PSG sur la communication, c’est notamment le seul club de Ligue 1 qui n’envoie aucun joueur en conférence de presse d’avant-match, il n’y a que Luis Enrique qui tourne à pas moins de 500/600 interventions dans les médias par an.