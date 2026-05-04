Un arbitre inattendu a été choisi pour diriger le choc Bayern-PSG

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain tentera de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions sur le terrain du Bayern Munich. On connaît d’ailleurs l’arbitre qui a été choisi par l’UEFA pour diriger cette rencontre. Et c’est une petite surprise puisqu’il s’agit du Portugais João Pinheiro. Ce dernier n’a jamais arbitré de demi-finale de C1 et la rencontre la plus importante qu’il a eu à diriger n’est qu’un huitième de finale de Ligue des Champions entre Aston Villa et le Club Bruges la saison dernière.

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Novice au sifflet pour une affiche du dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes, Pinheiro a toutefois déjà croisé la route du PSG. Il était le quatrième arbitre de la finale remportée contre l’Inter (5-0), et c’est lui qui a dirigé les Rouge-et-Bleu lors de la Supercoupe d’Europe remportée face à Tottenham. À noter que le Lusitanien a également dirigé deux matches du Bayern Munich en C1. Deux rencontres (contre Bratislava en 2025 et le PSV en 2026) qui se sont soldées par deux victoires bavaroises.

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