C4 : les affiches du dernier carré sont connues !

Les quarts de finale de la Ligue Europa Conference ont rendu leur verdict ce jeudi soir au terme d’une soirée folle. Dos au mur avant de recevoir Mayence (défaite 0-2 à l’aller), Strasbourg a réalisé un véritable exploit (4-0) pour s’offrir sa première demi-finale européenne de son histoire. Les Alsaciens retrouveront le Rayo Vallecano.

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Dans l’autre demi-finale, le Shakhtar Donetsk, accroché par l’AZ Alkmaar ce soir mais large vainqueur à l’aller, sera opposé à Crystal Palace. Le club anglais a résisté au retour des Italiens de la Fiorentina après sa victoire (3-0) la semaine passée.