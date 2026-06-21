Espagne : le joli mouvement collectif sur le doublé de Mikel Oyarzabal

Affrontant l’Arabie saoudite ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, l’Espagne a débuté fort. Après 30 minutes de jeu, l’Espagne mène déjà 3-0 avec notamment un but de Lamine Yamal et un doublé de Mikel Oyarzabal.

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Oyarzabal s'offre un doublé ! 🇪🇸

Deux minutes après son premier but, l'attaquant espagnol remet ça à bout portant et permet à la Roja de prendre le large !



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Sur son deuxième but à la 23e minute de jeu, le buteur de la Real Sociedad a conclu une belle séquence collective. Côté droit, Pedro Porro a centré vers le second poteau pour Marc Cucurella qui a remisé en retrait pour Dani Olmo. Ce dernier a redonné de la tête vers le second poteau pour le buteur Mikel Oyarzabal.