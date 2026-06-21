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Coupe du Monde

Espagne : le joli mouvement collectif sur le doublé de Mikel Oyarzabal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Oyarzabal (Espagne) @Maxppp

Affrontant l’Arabie saoudite ce dimanche pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026, l’Espagne a débuté fort. Après 30 minutes de jeu, l’Espagne mène déjà 3-0 avec notamment un but de Lamine Yamal et un doublé de Mikel Oyarzabal.

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Sur son deuxième but à la 23e minute de jeu, le buteur de la Real Sociedad a conclu une belle séquence collective. Côté droit, Pedro Porro a centré vers le second poteau pour Marc Cucurella qui a remisé en retrait pour Dani Olmo. Ce dernier a redonné de la tête vers le second poteau pour le buteur Mikel Oyarzabal.

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