Angers : ça se bouscule pour le très convoité Jacques Ekomié

Le pari est plus que gagnant pour le SCO Angers. Arrivé dans l’Anjou durant l’été 2024 en provenance des Girondins de Bordeaux, Jacques Ekomié a effectué de bonnes performances avec le SCO. Aligné à 32 reprises en Ligue 1, le joueur de 22 ans s’est affirmé comme l’une des grandes révélations de l’élite à son poste. Véritable pile électrique dans son couloir, le piston gauche international gabonais (21 sélections) a vu sa cote grimper en flèche.

La suite après cette publicité

Strasbourg avance ses pions…

Fort logiquement, son profil très moderne ne laisse pas insensible le marché européen, bien décidé à venir piocher du côté du stade Raymond-Kopa pour le prochain mercato estival. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la concurrence s’annonce féroce pour s’attacher ses services ! Selon nos informations, ça discute très bien en coulisses avec le RC Strasbourg, porté par l’attractivité du groupe BlueCo (également propriétaire de Chelsea).

Mais la menace vient aussi d’outre-Manche. Fraîchement promu en Premier League, le Coventry de Frank Lampard est très intéressé par le profil du Gabonais, tout comme Nottingham Forest. L’Allemagne n’est pas en reste, puisque Hambourg (déjà présent cet hiver) et Schalke 04, qui vient tout juste de valider son grand retour en Bundesliga, surveillent le dossier de très près. Enfin, l’Espagne a aussi son mot à dire avec Villarreal, une destination et un projet sportif qui attirent tout particulièrement le principal intéressé.

La suite après cette publicité

Angers espère entre 7 et 10 M€

Face à cet embouteillage de prétendants prestigieux, la direction du SCO Angers s’est fait une raison. Bien que le joueur soit sous contrat jusqu’en juin 2027, le club angevin sait pertinemment qu’il sera impossible de conserver son joyau une saison supplémentaire. L’objectif de la direction est désormais clair : tirer le meilleur profit financier de cette situation. Le SCO espère récupérer une somme comprise entre 7 et 10 millions d’euros pour lâcher son latéral. Un montant largement atteignable au vu de la puissance financière des clubs anglais et de la multitude de formations historiques prêtes à passer à l’action. Le grand départ se précise.