PSG : Warren Zaire-Emery a martyrisé le milieu des Reds

39 ! C’est le nombre de titularisations d’affilée de Warren Zaire-Emery sous les couleurs parisiennes cette saison. Le jeune milieu de 20 ans est sur une excellente dynamique depuis plusieurs semaines et il l’a encore démontré face à Liverpool ce mercredi soir en Ligue des champions. Aligné dans le cœur du jeu aux côtés de Vitinha et João Neves, l’international français (10 sélections) a tout réussi dans ce choc et il a complètement dégoûté le milieu des Reds qui était pourtant renforcé par Arne Slot pour ce match.

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S’il a pu compter sur l’activité impressionnante de Vitinha et João Neves, Zaire-Emery a comme à son habitude été dans tous les bons coups parisiens, que ce soit défensivement ou offensivement. Sans ballon, il a imposé un pressing sans relâche à Szoboszlai, MacAllister, Gravenberch et Wirtz. Et offensivement, il a su accompagner les attaques parisiennes avec toujours la même envie. Une envie qui lui a permis de très vite enflammer le Parc des Princes puisqu’en début de match, après une montée rageuse dont il a le secret sur plus de 40 mètres, il a réussi à gratter une touche devant 4 joueurs de Liverpool, faisant réagir grandement les supporters parisiens debout pour l’applaudir.

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Une régularité bluffante

Ce niveau d’intensité et d’investissement, le Parisien l’a depuis un long moment maintenant, comme s’il était animé par l’enjeu et par le sprint final du PSG. Après la rencontre face à Liverpool, le polyvalent milieu de 20 ans s’est présenté en zone mixte et s’est confié sur son impressionnante forme du moment. « On est en confiance, on sait que la deuxième partie de saison, c’est la meilleure ici et on se donne comme d’habitude. Moi mon objectif, c’est de jouer le plus possible. C’est un plaisir de jouer avec cette équipe, le groupe est exceptionnel. Quand je joue, je suis heureux. La clé ? Les soins, la récupération, car quand tu enchaînes ce genre de match, c’est compliqué, mais franchement moi je me sens bien. »

Preuve de son impressionnante motivation, Warren Zaire-Emery, malgré sa prestation XXL du soir qui lui a valu la note de 7,5 de la part de la rédaction FM (homme du match), a semblé aussi frustré du résultat parisien, estimant que son équipe aurait pu gagner avec un plus gros écart encore. « C’est un plaisir de gagner ce match, mais on sait aussi que ce sera compliqué à Anfield. Bien sûr, il y a de la satisfaction de gagner 2-0, mais il y a aussi de la frustration, car quand tu as des occasions claires comme on a eu, c’est mieux d’aller à Anfield avec 4 buts d’écart, mais on va y aller avec des ambitions et l’envie de presser collectivement. Si on transmet la peur ? Il faut demander aux joueurs de Liverpool ou aux autres équipes. » Une chose est sûre, si Zaire-Emery est encore à ce niveau lors du match retour, Luis Enrique peut dormir sur ses deux oreilles et Liverpool aura encore du souci à se faire. Car à ce niveau, difficile de ne pas l’imaginer se balader en Angleterre et peut-être même au Mondial cet été avec l’équipe de France…