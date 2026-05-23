PSG : Ousmane Dembélé ne participe pas au match amical…
Luis Enrique l’avait annoncé : avant de retrouver Arsenal pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG avait prévu d’organiser un petit match amical avec la présence de quelques Titis. Une rencontre à laquelle ne va toutefois pas participer Ousmane Dembélé, sorti sur blessure lors du dernier match de la saison face au Paris FC.
Pour ce match de préparation avant de défier les Gunners, Luis Enrique a aligné la grande majorité de ses cadres… à l’exception donc du Ballon d’Or, visiblement toujours ménagé en vue de samedi prochain.
Les compositions de départ
Équipe noire : Marin - Fanne Drame, Zabarnyi, Hernandez, Mendes - Beraldo, Neves, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola
Équipe blanche : Safonov, Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Cordier - Vitinha, Ruiz, Dro - Mbaye, Lee, Kvaratskhelia.
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