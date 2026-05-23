Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

PSG : Ousmane Dembélé ne participe pas au match amical…

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Luis Enrique l’avait annoncé : avant de retrouver Arsenal pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG avait prévu d’organiser un petit match amical avec la présence de quelques Titis. Une rencontre à laquelle ne va toutefois pas participer Ousmane Dembélé, sorti sur blessure lors du dernier match de la saison face au Paris FC.

La suite après cette publicité

Pour ce match de préparation avant de défier les Gunners, Luis Enrique a aligné la grande majorité de ses cadres… à l’exception donc du Ballon d’Or, visiblement toujours ménagé en vue de samedi prochain.

Les compositions de départ

Équipe noire : Marin - Fanne Drame, Zabarnyi, Hernandez, Mendes - Beraldo, Neves, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola

La suite après cette publicité

Équipe blanche : Safonov, Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Cordier - Vitinha, Ruiz, Dro - Mbaye, Lee, Kvaratskhelia.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier