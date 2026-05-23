PSG : Ousmane Dembélé ne participe pas au match amical…

Luis Enrique l’avait annoncé : avant de retrouver Arsenal pour la finale de la Ligue des Champions, le PSG avait prévu d’organiser un petit match amical avec la présence de quelques Titis. Une rencontre à laquelle ne va toutefois pas participer Ousmane Dembélé, sorti sur blessure lors du dernier match de la saison face au Paris FC.

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Pour ce match de préparation avant de défier les Gunners, Luis Enrique a aligné la grande majorité de ses cadres… à l’exception donc du Ballon d’Or, visiblement toujours ménagé en vue de samedi prochain.

Les compositions de départ

Équipe noire : Marin - Fanne Drame, Zabarnyi, Hernandez, Mendes - Beraldo, Neves, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola

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Équipe blanche : Safonov, Zaïre-Emery, Pacho, Marquinhos, Cordier - Vitinha, Ruiz, Dro - Mbaye, Lee, Kvaratskhelia.