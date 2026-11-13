FC Barcelone, Brésil : Raphinha explose en pleine conférence de presse

Comme à chaque trêve internationale, le FC Barcelone retient son souffle. Le leader de la Liga craint de retrouver certains de ses joueurs à l’infirmerie à cause de ce qu’il aime nommer « le virus FIFA », repris en chœur par la presse espagnole. Il surveillera particulièrement Raphinha, lequel s’est blessé avec le Brésil en mars, durant la Coupe du Monde et encore en septembre, toujours au même endroit (cuisse). Lors de ce dernier rassemblement, la Seleção se rendait même en Inde pour affronter en amical la sélection, 138e au classement FIFA, et l’Australie. Cela représentait tout de même un aller-retour de 22 000 km pour le capitaine du Barça.

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On peut entendre les préoccupations catalanes à son sujet, lui qui vient tout juste de prolonger son contrat jusqu’en 2030. Néanmoins, il s’est montré catégorique à ce sujet. C’est son choix de vouloir rejoindre son équipe nationale. « Je pensais avoir été clair, du moins, c’est ce que je croyais. Vu tout ce que j’ai traversé lors de mes trois dernières convocations, avec trois blessures pratiquement au même endroit, je voulais simplement dire que je devais prendre soin de moi. Évidemment, je ne veux pas me blesser à nouveau. Je veux être disponible non seulement pour l’équipe nationale, mais aussi pour Barcelone », affirme-t-il en réponse à certaines critiques.

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Raphinha au bord des larmes

On lui a reproché de privilégier le Brésil plutôt que son club, et de faire confiance à Carlo Ancelotti pour pondérer son temps de jeu. L’ancien entraîneur du Real Madrid n’est pas vraiment un homme en qui on veut faire confiance à Barcelone. Sauf que cette fois, c’est allé trop loin pour Raphinha. En conférence de presse avec sa sélection, le joueur de 29 ans a fini au bord des larmes, particulièrement touché par certaines formules dont il a fait l’objet. « Il est normal que les critiques nous affectent. Nous sommes des êtres humains, et malgré tous nos efforts, certaines choses nous touchent. C’est naturel », explique-t-il avant de poursuivre.

« N’importe qui à ma place, recevant des critiques en sachant qu’il donne le meilleur de lui-même, serait affecté. Nous devons être préparés aux critiques. Représenter le Brésil est une immense responsabilité. » Difficile pourtant de l’accabler. Promu capitaine cette saison, le Brésilien vit un début d’exercice époustouflant. Il a déjà marqué 19 fois en seulement 14 matchs toutes compétitions confondues, en plus de trois passes décisives. On peut entendre les préoccupations du Barça et des médias locaux quant à la fragilité physique du joueur, beaucoup moins le fait qu’il se réserverait pour un match amical à l’autre bout du monde avec le Brésil.

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Touché par les critiques

« Malheureusement, quand on n’est pas en pleine forme physique, on ne peut pas jouer, ni ici ni en club. J’ai aussi dit que, si mon corps me le permet, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Quand je verrai que je ne peux plus jouer physiquement, je serai le premier à prendre ma retraite, car je suis très exigeant envers moi-même, assure la star canarinha. Oui, mes propos ont eu un impact négatif, même si sur le moment, je pensais m’être bien expliqué. Mais malheureusement, ça fait partie du jeu. » Il est d’autant plus au centre de l’attention durant cette trêve que le Brésil se rend à Singapour pour affronter le micro-État, 149e au classement FIFA, ainsi que le Japon.

Il est le premier à subir les conséquences d’une blessure. « C’était particulièrement frustrant. C’était un moment crucial de ma vie, important pour l’équipe nationale, et je ne me sentais pas à 100 % physiquement. Je n’ai joué que deux matchs avec le Barça après ma blessure, contre la France lors de la trêve internationale avant la Coupe du Monde (en mars, ndlr). Sur le terrain, on ne pense pas à la douleur. On veut donner le meilleur de soi-même. Je donne toujours 100 %. Souvent, les médecins et les kinésithérapeutes me disent de me ménager, mais je ne peux pas changer mon style de jeu. Le corps en paie le prix et a besoin de temps pour récupérer. C’était frustrant. »

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Raphinha ne renoncera jamais à la Seleção

Toujours très ému face à la presse brésilienne, plutôt de son côté donc, le meilleur buteur de Liga a prévenu. Il se rendra toujours disponible pour son équipe nationale, que ça plaise ou non. « Dès la première fois que j’ai enfilé le maillot de l’équipe nationale, j’ai toujours été très clair : je veux être là. Je n’ai jamais abandonné l’équipe nationale brésilienne et j’ai toujours tout fait pour être présent. Parfois, je n’ai pas pu venir, mais j’ai toujours tout mis en œuvre pour être là et porter le maillot de la Seleção. » Il faudra que le FC Barcelone, et surtout les observateurs du club, se fassent une raison. Raphinha ne renoncera pas à la sélection, malgré les risques encourus.