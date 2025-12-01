Des rues de Bamako au trône de la L1, le phénomène Mamadou Sangaré fait déjà vibrer Lens

«De la percussion dans l’entrejeu ! Milieu talentueux, révélé la saison dernière sous les couleurs du Rapid Vienne dans l’élite autrichienne, Mamadou Sangaré (23 ans) s’engage avec le Racing pour les cinq prochaines saisons. Inlassable récupérateur, celui qui compte 17 apparitions sur la scène européenne et 6 sélections avec le Mali portera le numéro 8 en Sang et Or». Le 20 août dernier, quand le RC Lens officialisait la venue de Mamadou Sangaré, annoncé comme l’un des maillons destinés à remplacer le départ d’Andy Diouf, peu s’attendaient à le voir s’imposer aussi vite. Il faut dire que rien n’était écrit d’avance.

La suite après cette publicité

Un profil box-to-box, mais pas que…

À Bamako, sa terre natale, le nouveau maillon fort du RCL était ainsi connu sous le surnom « Gaucher », un prodige technique des terrains poussiéreux. Repéré très jeune par le Yeelen Olympique, Sangaré a finalement vogué sous les ailes de Frédéric Kanouté, conseiller de l’académie. Si son talent a réellement éclaté en Autriche (TSV Hartberg, RB Salzbourg, Rapid Vienne) et lors de ses premiers pas avec la sélection malienne, peu imaginaient que sa montée en puissance serait aussi rapide dans un championnat exigeant comme la Ligue 1. Pourtant, moins de trois mois plus tard, le natif de Bamako a transformé ce scepticisme en enthousiasme. Recruté contre un chèque de 8 millions d’euros, le pari du staff lensois n’a pas attendu pour s’imposer dans son nouvel environnement, au point de devenir l’un des visages les plus prometteurs du renouveau artésien sous la houlette de Pierre Sage.

La suite après cette publicité

À peine arrivé dans le nord de la France, le gaucher d’1m81 a montré pourquoi Lens avait investi sur lui. Dès ses premières apparitions, ce milieu box-to-box a, en effet, su démontrer qu’il pouvait combiner l’impact physique, la couverture du terrain et la qualité technique pour orienter le jeu vers l’avant. Entré en jeu face au Havre, Sangaré est finalement devenu un élément indispensable du onze lensois. Auteur d’un but et d’une passe décisive en 13 matches de Ligue 1 (1049 minutes disputées), le joueur de 23 ans brille, week-end après week-end, et forme un duo étincelant aux côtés d’Adrien Thomasson. Grand artisan du début de saison étincelant des Sang et Or, leaders de Ligue 1 pour la première fois depuis 21 ans après leur succès 2-1 à Angers, Sangaré impressionne par son volume de course et sa faculté à être impactant dans les deux zones clefs du terrain.

«Il est à la fois impactant dans la récupération, mais aussi dans la projection. C’est très rare de trouver des jeunes qui ont ce double profil-là», confirmait, à ce titre, Pierre Sage, séduit par son nouveau protégé. «Mamadou Sangaré a une relation au jeu très positive. Il est très facile à intégrer dans un collectif, car il comprend vite ce que le match demande». Box-to-box assumé, Sangaré répond finalement parfaitement aux attentes de son coach : verticalité, projection, agressivité dans les duels, mais aussi capacité à sécuriser les transitions. Une impression visuelle retrouvée dans les chiffres. Ce dimanche, au stade Raymond-Kopa, le nouveau numéro 8 lensois a livré une énième masterclass avec 9 duels remportés, 95% de passes réussis, 3 dribbles réussis sur quatre tentatives, 8 ballons récupérés et 3 interceptions.

La suite après cette publicité

Déjà comparé à Seydou Keita

Une prestation XXL confirmant celles réalisées depuis le début de la saison. Fort de 9 duels remportés et 8 ballons récupérés lors de la victoire face à Strasbourg (1-0), Sangaré avait également été décisif et précieux contre Monaco (4-1) avec neuf duels remportés, six ballons récupérés, une interception et un but. Premier au classement des tacles tentés (42) et réussis (25) en Ligue 1, Sangaré se distingue également par une très belle complémentarité avec Adrien Thomasson. «Ce qui les rapproche, c’est leur capacité à être disponibles et à travailler pour l’équipe. Ils se trouvent facilement», notait le coach artésien, comblé d’avoir ces deux profils à disposition.

Passé de pari lors du mercato estival à véritable révélation, celui qui figure parmi les meilleurs récupérateurs du top 5 européen se voit finalement comparé à un certain Seydou Keita, ancienne légende du RC Lens. Une comparaison qui n’a d’ailleurs rien d’anecdotique. Numéro 8 sur le dos - un numéro déjà porté par son prédécesseur - Sangaré possède, également, ce mélange rare de robustesse, technique et vision du jeu. Capable de casser les lignes et très à l’aise techniquement, l’international malien aux 9 sélections rappelle finalement les milieux africains complets des années 2000. «Être comparé à Seydou Keita, c’est très grand pour moi. Je sais qu’il me manque des choses, mais c’est une motivation supplémentaire pour travailler», confiait, en ce sens, le principal concerné. À lui désormais d’écrire sa propre histoire.