Ce samedi, l’OL a ouvert un nouveau chapitre avec l’arrivée de Carlos Vicens sur son banc. Appelé à prendre la succession de Paulo Fonseca, parti rejoindre le Sporting, l’Espagnol a rapidement dû prendre ses marques dans un environnement où les attentes étaient élevées. Sans véritable période d’adaptation malgré une trêve internationale pour travailler, il a hérité d’un groupe à relancer et d’une équipe qui attendait de trouver un nouveau souffle. Ses premiers jours à Lyon ont ainsi été consacrés à transmettre ses idées et à imprimer sa marque, avec une première échéance déjà importante pour mesurer les premiers effets de son travail.

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Son baptême du feu avait donc lieu à Lille. Face à un prétendant au podium et diminué par de nombreuses absences majeures (Openda, Morton, Sulc), le technicien espagnol avait fort à faire pour réussir son entrée en matière. Mais l’OL a livré une prestation rassurante, solide défensivement et capable de séquences offensives de grande qualité, à l’image de l’action conclue par Ernest Nuamah, dont le but a finalement été refusé. Dans le jeu, plusieurs principes étaient déjà visibles : un pressing intense, de nombreuses solutions dans l’entrejeu et une vraie présence de Vicens au bord du terrain pour accompagner ses joueurs. Au bout, une victoire précieuse (0-1) grâce à un Bidstrup très intéressant dans ce nouveau système et surtout la première de la saison à l’extérieur pour les Lyonnais. Ainsi, Lyon grimpe provisoirement à la 4e place du classement et se relance après une période plus compliquée.

L’OL est déjà conquis par Carlos Vicens

Au-delà du résultat, les premiers principes de jeu du nouvel entraîneur semblaient déjà avoir été assimilés par le groupe. C’est en tout cas ce qu’a expliqué Khalis Merah après la rencontre au micro du diffuseur : «on a vite assimilé les consignes, j’espère que ça s’est vu sur le terrain. Le coach a dit qu’il était fier de notre état d’esprit après le match. On ne peut pas dominer un match pendant 90 minutes, comme vous le savez. On aurait pu mettre plus de buts. Le nouveau coach ? Avec le coach Fonseca, on avait l’habitude de travailler les sorties de balle. Le peu de temps avec le nouveau coach, on a tout retravaillé. Le pressing est un point très important pour lui, c’est un coach qui a bossé avec Pep Guardiola donc il est venu avec ses idées. On a travaillé ses sorties de balle sans numéro 9, c’est un point important.» Un témoignage qui illustre le travail déjà engagé à l’entraînement, notamment sur les sorties de balle et l’intensité du pressing. Après le match, Mads Bidstrup avait un discours similaire sur le technicien ibérique.

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De son côté, Carlos Vicens s’est montré satisfait de la belle première de ses joueurs au micro de Ligue 1+ : «on savait que l’on venait dans un stade difficile face à une grande équipe. C’était un match compliqué dans un stade compliqué. C’est une très belle équipe. Ils sont agressifs. On ne pouvait juste envoyer des longs ballons. On a fait un bon pressing. En 2e période, il y a eu des moments charnières. On était anxieux. On aurait dû marquer ce deuxième but. On avait une stratégie de presser fort. J’étais là pour encourager les joueurs et leur dire de continuer. Des fois, on n’a pas le temps de faire les choses qu’on veut. Les choses vont vite sur le terrain. C’est un pressing rapide. Il ne faut pas leur donner du temps. On voulait leur enlever ce temps-là. Si on leur laisse pas le temps, on se protège en se donnant des chances de marquer. Il faut jouer le plus loin de notre but. Il faut être agressif. On a été bon dans la récupération et dans la projection.» Interrogé sur la troisième place, le coach lyonnais a préféré rester concentré sur la suite : «on va mettre toute notre concentration pour continuer et il faut avoir les 3 points le plus régulièrement possible.» Une première réussie, donc, mais Vicens sait déjà que la confirmation passera par la régularité.