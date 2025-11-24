LdC : Kolo Muani pourra affronter le PSG avec Tottenham

Prêté par le PSG à Tottenham cet été, Randal Kolo Muani pourrait affronter son ancien club ce mercredi au Parc des Princes, à l’occasion de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Selon L’Équipe, l’attaquant international français, sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2028, n’a pas de clause l’empêchant de jouer contre son club. La décision finale d’aligner Kolo Muani reviendra à Thomas Frank, l’entraîneur des Spurs.

Contrairement à certaines compétitions nationales, où les clauses interdisant de jouer contre son club sont fréquentes, l’UEFA interdit ce type de restriction pour ses compétitions. La saison dernière, une situation similaire était survenue avec Marco Asensio, prêté à Aston Villa, qui avait pu affronter le PSG en quarts de finale de C1. Récemment de retour de blessure après avoir reçu un coup à la mâchoire, Kolo Muani a rejoué ce dimanche contre Arsenal (défaite 1-4). Il est entré à la 66e minute du North London Derby, équipé d’un masque de protection.