Équipe de France : buteur et impactant… Éli Junior Kroupi a marqué de sérieux points

Il avait imaginé et visualisé ce moment : célébrer un but sous le maillot tricolore. Quand certains consacrent toute une carrière à poursuivre ce rêve, Éli Junior Kroupi n’a même pas eu besoin d’une mi-temps pour le réaliser. Après avoir été appelé en renfort par Zinédine Zidane suite au forfait de Marcus Thuram, l’attaquant de Bournemouth avait pu connaître ses premières minutes en Bleus mercredi lors de la défaite en Italie (1-3).

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Ce soir, le sélectionneur tricolore a fait le choix de le relancer en lui offrant un peu plus de minutes, et l’ancien Lorientais lui a plutôt bien rendu. Entré à la place d’un Bradley Barcola décevant (63e), Kroupi s’est vite mis au niveau, sans retenue ni complexe. Les premiers signes d’une entente avec Kylian Mbappé sont apparus, et on a d’ailleurs vu les deux hommes permuter et combiner à plusieurs reprises. Très connecté au jeu, l’attaquant de 20 ans était récompensé par son premier but en sélection sur un caviar de Cherki (80e).

Il se projette déjà sur les quarts de finale

« Mon but ? On travaille pour ça tous les jours, aider l’équipe à repartir avec les trois points, c’est incroyable. Avec l’équipe qu’on a, tu ne peux qu’être bon. Au début, j’ai cru que j’étais hors-jeu, mais quand j’ai vu qu’il l’a validé, c’était beaucoup d’émotions. J’ai repensé à ma blessure, et j’espère laisser ça derrière moi désormais, on va regarder de l’avant », confiait le buteur du soir au micro de TF1 en se projetant déjà sur mars. En confirmant cette impression positive avec son club, on peut imaginer que Zinédine Zidane se laissera tenter de le rappeler pour les quarts de finale dans quatre mois (le tirage au sort aura lieu vendredi).

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Il peut encore se passer beaucoup de choses d’ici là, mais à un poste de numéro 9 où la hiérarchie ne semble pas clairement définie derrière Kylian Mbappé, l’attaquant de Bournemouth aura des arguments à faire valoir. Il faudra aussi suivre les états de forme de ses concurrents Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta, Estéban Lepaul, ou encore Hugo Ekitiké, qui devrait effectuer son retour d’ici là. Quid d’Ousmane Dembélé, que ZZ avait choisi d’aligner en pointe lors du premier rassemblement en repositionnant Mbappé à gauche ?