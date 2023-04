Le cas Julian Nagelsmann continue de mettre le feu au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le 23 mars au soir, le football allemand connaît une nouvelle surprenante : Julian Nagelsmann n’est plus l’entraîneur du Bayern Munich. Un limogeage justifié par la direction bavaroise, en raison de résultats insuffisants, de manque de progression des jeunes talents mais également des vacances au ski en pleine trêve internationale, comme l’a indiqué Uli Hoeneß, membre du conseil de surveillance du club bavarois : «Julian Nagelsmann n’aurait pas dû partir en vacances au ski après la défaite à Leverkusen. S’il était resté à Munich, ils (les dirigeants, ndlr) l’auraient rencontré et lui auraient parlé lundi ou mardi. Et qui sait ce qui se serait passé ensuite.»

Au delà du fond de la décision prise par le board munichois, c’est la forme qui pose question de l’autre côté du Rhin. En effet, l’agence représentant Nagelsmann, Sports360, a nié toute approche du Bayern avec son futur ex-entraîneur pour l’informer de son licenciement, dans des propos récoltés par Sky Sports Germany : "«il n’y a eu aucun contact et aucune tentative de contact du Bayern. C’est la direction de Julian Nagelsmann qui a appelé Hasan Salihamidžić après les rumeurs dans les médias.» Et il n’y a pas que l’agence de joueurs qui n’a pas apprécié les circonstances de la destitution du technicien de 35 ans…

Matthaüs charge Kahn

En effet, l’ancienne gloire de la sélection allemande et du Bayern Munich Lothar Matthaüs, aujourd’hui consultant pour Sky, s’est expliqué avec le président bavarois. «Je dis juste ce que j’entends, vois et ressens. Le déroulé chronologique décrit par Kahn ne fonctionne pas», a d’abord déclaré l’ex-international aux 150 sélections (23 buts), avant d’attaquer un peu plus le le dirigeant de 53 ans pour le site t-online : «je sais qu’Oliver Kahn ment.» Le principal concerné, de son côté au micro de Bild-TV, a d’abord tenu à rétablir les faits avant de mettre en garde son ancien coéquipier au FCB entre 1994 et 2000.

«Nous l’avons regretté, mais nous ne souhaitions pas l’annoncer à Julian au téléphone. Ça aurait été de mauvais goût. (…) Cette allégation selon laquelle nous ne respecterions pas le style du FC Bayern, là-dessus je serais très très prudent», a expliqué le patron bavarois, soutenu ensuite par son directeur sportif Hasan Salihamidžić : «Dès que nous avons eu la parole de Thomas Tuchel, j’ai essayé de joindre Julian - une, deux, trois fois. Puis j’ai appelé sa direction. Et puis j’ai rappelé Julian et je l’ai joint. (…) Oliver Kahn disait absolument la vérité. Je mettrais la main au feu pour ça ! C’est exactement comme ça que je l’ai expliqué lors de la conférence de presse. Je ne vois pas pourquoi nous devons en parler davantage. Ce sont faits qui tiennent. C’est la vérité.» Le message est passé.