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Coupe du Monde

Ousmane Dembélé monte au créneau pour Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en équipe de France @Maxppp

Présents tous les deux aux Etats-Unis pour y disputer la Coupe du Monde 2026, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé auront la volonté de rapporter une troisième étoile à la France. En attendant, Dembélé est monté au créneau pour défendre son coéquipier, qui n’a pas arrêté de se faire critiquer par la presse.

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«On a été très injuste avec lui. On en fait un peu trop avec les critiques envers Kylian parce que c’est un joueur incroyable. C’est quelqu’un de formidable en dehors du terrain, car je le connais depuis longtemps. Parfois, on exagère dans les critiques simplement parce qu’il s’agit de Kylian Mbappé. Il ne faut pas être si dur avec lui. Qu’il lace ses chaussures, qu’il ne les lace pas, qu’il remonte ses chaussettes, qu’il ne les remonte pas… C’est trop. Parce qu’il reste un être humain et c’est un joueur d’une qualité exceptionnelle. En tout cas, ici en équipe de France, il s’entend très bien avec nous. C’est un leader, le capitaine de notre équipe et c’est un joueur très important», a-t-il déclaré à Marca.

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