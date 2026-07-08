La FIFA ouvre une enquête après des insultes racistes visant IShowSpeed

La FIFA a annoncé l’ouverture d’une enquête après des insultes racistes dont aurait été victime le célèbre créateur de contenu américain IShowSpeed lors du seizième de finale de la Coupe du Monde entre l’Argentine et le Cap-Vert. Selon la BBC, l’incident se serait produit le 3 juillet dans les tribunes du Hard Rock Stadium de Miami, où Darren Jason Watkins Jr, de son vrai nom, apparaît dans une vidéo en train d’échanger vivement avec un supporter argentin. Dans un communiqué, l’instance internationale a confirmé avoir été informée des faits et avoir « immédiatement ouvert une enquête ».

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La FIFA a rappelé que « la Coupe du Monde de la FIFA est une célébration de l’unité, de la diversité et du respect » et a assuré que toute attitude contraire à ces valeurs n’avait « pas sa place dans notre discipline ». Très suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 57 millions d’abonnés sur YouTube et 53 millions sur TikTok, IShowSpeed couvre régulièrement la compétition et a notamment accueilli Gianni Infantino et Zlatan Ibrahimović dans certains de ses lives. Cette affaire intervient quelques jours après les insultes racistes visant Kylian Mbappé, qui ont conduit la Fédération française de football à annoncer le dépôt d’une plainte contre une sénatrice paraguayenne.