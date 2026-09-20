OM : une deuxième banderole contre McCourt et Richard déployée

« 2016 : CHAMPIONS PROJECT. 2026 : LIGUE 2 PROJECT ? », pouvait-on lire sur une banderole déployée avant le coup d’envoi de ce classique OM-PSG. Et pour la deuxième période, les supporters marseillais en ont déployé une deuxième, s’en prenant encore une fois à la direction.

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« L'OM EST IMMORTEL AVEC SES 127 ANS D'HISTOIRE ET DE PASSION.



RICHARD/McCOURT : NOUS KE LAISSERONS PAS NOTRE CLUB MOURIR ENTRE VOS MAINS"



Les supporters marseillais continuent leur deuxième match avec de nouvelles attaques contre McCourt.@footmercato pic.twitter.com/wZmW3kEJ5E — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) September 20, 2026

« L’OM est immortel avec ses 127 ans d’histoire et de passion. Richard/McCourt : nous ne laisserons pas notre club mourir entre vos mains », peut-on y lire. Preuve que les supporters phocéens l’ont toujours mauvaise…