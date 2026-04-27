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Atlético : Julian Alvarez répond à la rumeur FC Barcelone

Par Samuel Zemour
1 min.
Julian Alvarez @Maxppp

Mais où jouera Julian Alvarez la saison prochaine ? Alors que le dossier de l’attaquant argentin n’est toujours pas refermé, le FC Barcelone est plus que jamais présent pour l’attirer cet été. En effet, Hansi Flick, le coach blaugrana, aurait directement contacté le buteur argentin par téléphone. Séduit par le profil du buteur de l’Atlético Madrid, l’Allemand a tenu à lui exprimer directement son intérêt, bien que le transfert sera difficile pour les Catalans en raison des demandes financières du club colchonero, à plus de 100 millions d’euros.

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En conférence de presse, l’Argentin de 26 ans a avoué être agacé des récentes rumeurs : «je ne peux pas continuer à sortir tout le temps pour clarifier ou démentir les choses. Je n’accorde pas d’importance à ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce que ça prend des proportions énormes, donc je me concentre sur ce que je peux faire sur le terrain. Il y a quelque chose qui sort chaque semaine. Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour l’équipe», a-t-il lâché à la veille du choc contre Arsenal, en demi-finale de C1.

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