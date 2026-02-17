OL : la grande annonce de Paulo Fonseca

Lundi soir, l’émission Tant qu’il y aura des Gones a diffusé une interview exclusive de Paulo Fonseca (52 ans). L’occasion pour le Portugais de faire un point sur son avenir, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2027. « Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question n’est pas importante maintenant. Notre relation avec Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) et Michele (Kang) est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler, je ne suis pas préoccupé par cette situation car je suis concentré sur l’équipe et sur la fin de saison. »

L’ancien coach de l’AC Milan se voit, sauf catastrophe industrielle, continuer entre Rhône et Saône lors du prochain exercice. Ensuite, rien n’est exclu. « On est tous ambitieux et on ne connaît pas le futur. » Nul doute que cette déclaration n’échappera pas à des clubs d’un calibre supérieur qui suivent avec attention le travail remarquable de Fonseca chez les Gones.