Menu Rechercher
Commenter 14
Ligue 1

OL : la grande annonce de Paulo Fonseca

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Paulo Fonseca @Maxppp

Lundi soir, l’émission Tant qu’il y aura des Gones a diffusé une interview exclusive de Paulo Fonseca (52 ans). L’occasion pour le Portugais de faire un point sur son avenir, lui dont le contrat arrive à échéance en juin 2027. « Je suis vraiment bien ici. Pour moi, cette question n’est pas importante maintenant. Notre relation avec Matthieu (Louis-Jean), Michael (Gerlinger) et Michele (Kang) est très transparente et bonne. On a du temps pour en parler, je ne suis pas préoccupé par cette situation car je suis concentré sur l’équipe et sur la fin de saison. »

La suite après cette publicité

L’ancien coach de l’AC Milan se voit, sauf catastrophe industrielle, continuer entre Rhône et Saône lors du prochain exercice. Ensuite, rien n’est exclu. « On est tous ambitieux et on ne connaît pas le futur. » Nul doute que cette déclaration n’échappera pas à des clubs d’un calibre supérieur qui suivent avec attention le travail remarquable de Fonseca chez les Gones.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier