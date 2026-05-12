Waddle : «Greenwood a incontestablement réussi à l’OM»

Buteur hier soir face au HAC, Mason Greenwood a fait passer quelques messages, lui qui dont les relations avec ses dirigeants et Habib Beye seraient tendues. Ce qu’il a démenti concernant son coach. «On a tout donné aujourd’hui. Les dernières semaines n’ont pas été bonnes. C’est important. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias mais Habib est un bon gars. Je crois en lui et il croit en moi. J’ai eu une petite blessure contre Lille. Je suis peut-être revenu un peu vite. Aujourd’hui (hier), je me sentais à 100%. C’est une grande expérience d’être à Marseille. Les supporters sont extraordinaires. C’est une fin de saison importante avec un gros challenge face à une très bonne équipe. On va se battre jusqu’à la fin». Beye n’est pas le seul à croire en Greenwood. Au micro de Goal, Chris Waddle, son compatriote et ancienne légende du Vélodrome, a encensé le joueur passé par Manchester United tout en évoquant son adaptation à Marseille.

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« Je sais ce que c’est. Ils sont exigeants. Ils veulent aussi du spectacle. Mais ils exigent beaucoup des joueurs. Ils pensent qu’ils doivent être en tête du championnat. Depuis son arrivée, il joue bien. Il est performant et régulier. Il marque régulièrement, il contribue souvent aux buts. Il a hérité de penalties, mais il est là, il est en forme. Je suis certain que de nombreux clubs suivent son évolution et le surveillent de près. S’il devait un jour quitter Marseille, plusieurs clubs seraient intéressés par Mason. Il a été excellent à Marseille. Ce club a été très irrégulier ces deux ou trois dernières années. Il a manqué de constance, même s’il termine régulièrement dans le top 5, voire le top 4, il se retrouve en bonne position, puis il s’effondre, avant de revenir en force. Il a été l’un des éléments les plus brillants de l’équipe. Il a un bon âge. Il semble concentré sur son travail. Il sait ce que Marseille exige. Il sait ce que Marseille veut, et il essaie de le leur donner. On peut dire qu’il a incontestablement réussi à Marseille.» Tout le monde n’est certainement pas du même avis…