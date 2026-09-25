Portugal : le nouveau naufrage de Cristiano Ronaldo

Pour ceux qui espéraient du changement, Jorge Jesus les a très rapidement fixés. Pour son match de Ligue des Nations face au Pays de Galles, le nouveau sélectionneur du Portugal a reconduit l’équipe que l’on a pris l’habitude de voir lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Vous l’aurez compris, Jesus a offert à Cristiano Ronaldo une titularisation pour sa 234e cape. Le numéro 7 lusitanien était logiquement attendu au tournant, après avoir justifié en conférence de presse pourquoi il n’avait pas lâché la sélection nationale malgré ses 41 ans. Une explication durant laquelle le joueur d’Al-Nassr n’avait pas hésité à tacler la presse portugaise.

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Jesus n’a rien changé

« Je sais que certains médias aiment m’attaquer, ou me tuer, mais ils n’ont aucune chance. Même avec ça, j’arrive à passer entre les balles. Je suis habitué. (…) Si je viens en sélection, c’est parce que je fais des différences avec mon club. Je suis une plus-value en club, mais je peux aussi apporter beaucoup de choses en sélection. Je vais me répéter, je ferai tout ce que le coach voudra de moi : jouer, sortir, ou même ne pas jouer. L’honneur que j’ai pour représenter le Portugal est plus grand que n’importe quoi. Ce n’est pas pour autre chose. C’est un honneur et une passion de venir en sélection. Le coach sait qu’il peut compter sur moi. »

Coach de CR7 lors de son passage à Al-Nassr, Jesus a donc maintenu sa confiance à Ronaldo. Un choix qu’il avait justifié. « L’idée, c’est d’avoir toujours des joueurs impliqués dans le jeu offensif, d’avoir des joueurs plus proches de Ronaldo. Qui ? João Félix et Bruno Fernandes. Bruno d’un côté et João Félix de l’autre, pour que nous puissions tirer parti des qualités de Ronaldo. Ronaldo, en ce moment, est redoutable dans les zones de finition, il est redoutable près du but ». Le Portugal l’a emporté 1-0, mais malheureusement pour l’icône portugaise, il n’a pas vraiment été si redoutable que ça face au but et sa soirée risque de donner du grain à moudre à ses détracteurs.

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Titulaire à 41 ans malgré un match raté, Cristiano Ronaldo est-il un poids pour le Portugal ? OUI, il freine l'éclosion d'une nouvelle génération dorée, son ego prime sur l'équipe NON, ça reste le plus grand buteur de l'histoire, il faut lui maintenir une confiance absolue Il doit accepter un rôle de joker, comme Gonçalo Ramos l'a montré en fin de match Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Un gros raté et un retour de bâton

Auteur d’un raté incroyable au retour des vestiaires, Ronaldo a gâché un grand nombre d’occasions. Et quand il a enfin marqué, son but a été refusé pour hors-jeu. Sorti à 25 minutes du terme, l’ancien Merengue a cédé sa place à Gonçalo Ramos. « C’est le match qui l’a dicté. Il restait 25 minutes, j’avais besoin d’un joueur frais pour mettre la pression. Il n’avait peut-être pas, techniquement, la qualité de Cristiano, mais je savais que Gonçalo (Ramos) allait nous apporter de la vitesse en attaque. C’est ce qu’il a fait. Je suis satisfait de l’équipe », a expliqué Jesus. De son côté, une partie de la presse portugaise n’a pas manqué de réagir en faisant référence aux accusations de CR7.

« Sans vouloir tuer personne, d’autant plus que la mémoire est longue, on ne peut s’empêcher de constater que le capitaine manquait d’inspiration. Il s’est créé au moins deux occasions de but, mais n’a pas réussi à les concrétiser : à la 40e minute, il a tiré droit sur Ward ; à la 49e, il a gâché un bon centre de Rúben Neves », peut-on lire dans les colonnes d’O Jogo. « Incorrigible, Cristiano Ronaldo a été remplacé à la 67e minute », titre A Bola. Pour le reste, les médias lusitaniens ont été plutôt tolérants avec le joueur de 41 ans. Enfin, les médias internationaux n’ont pas manqué de souligner « le maladroit Cristiano Ronaldo » (L’Équipe) et que « ce Jesus n’avait pas fait de miracles ». Deuxième du classement du groupe 4 de la Ligue A, derrière la Norvège, le Portugal a assuré l’essentiel, mais Cristiano Ronaldo a perdu une belle occasion de faire taire les critiques.