CdM 2026, Brésil : le missile de Vinicius Jr pour égaliser face au Maroc
Le Maroc et le Brésil s’affrontent actuellement lors de la première grosse affiche de cette Coupe du Monde 2026. Et à la mi-temps, les deux équipes se quittent dos à dos (1-1). Les Marocains avaient ouvert le score dès la 21e minute de jeu grâce à Ismael Saibari avant que Vinicius Jr n’égalise d’un but dont il a le secret.
Vinícius envoie un missile et remet le Brésil à hauteur ! Quelle réponse brésilienne ⚽️— M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 13, 2026
Brésil 1-1 Maroc.
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La star du Real Madrid a pris les choses en main quand son équipe était dans le dur. Sur une contre attaque brésilienne, il profitait de l’absence d’Achraf Hakimi pour aller ajuster Neil El Aynaoui, repiquer dans l’axe, et allumer la cage de Yassine Bounou qui ne pouvait rien faire.
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