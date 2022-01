Incidents OL-OM : le club marseillais ne devrait pas saisir le CNOSF

Le feuilleton devrait prendre ainsi fin. Alors que la LFP a donné à rejouer le match OL-OM arrêté le 21 novembre dernier après l'agression de Dimitri Payet et que la FFF a rejeté l'appel du club marseillais contestant cette décision, les Phocéens ne devraient pas saisir le CNOSF, susceptible de mener une conciliation entre les parties.

Selon les dernières informations du quotidien L'Équipe, les chances de succès pour obtenir une victoire dans cette affaire (avoir match gagné et pas à rejouer) sont très faibles. Et pour les Marseillais le temps presse. Avec la pandémie de coronavirus qui frappe actuellement la planète football, le calendrier pourrait rapidement devenir infernal, qui plus est au regard des compétitions pour lesquelles sont engagés les Olympiens avec notamment la Ligue Europa Conférence, en plus des compétitions nationales.