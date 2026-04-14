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Ligue des Champions

Liverpool : le message de soutien de Hakimi pour Ekitike

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ekitike célèbre avec Liverpool @Maxppp
Liverpool 0-2 PSG

Sorti sur blessure lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain à Anfield, Hugo Ekitike a reçu de nombreux messages de soutien après sa blessure. L’attaquant de Reds, contraint de quitter ses coéquipiers prématurément, inquiète forcément Arne Slot et le staff de Liverpool, même si la nature exacte de sa blessure n’a pas encore été confirmée.

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🚨📲 Achraf Hakimi 🇲🇦 sends heartfelt support to injured Hugo Ekitike 🇫🇷 on his Instagram Story:

“WE ARE WITH YOU! BE STRONG!” 💪🥰
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Parmi les premiers à réagir, Achraf Hakimi a tenu à lui adresser un message fort sur ses réseaux sociaux. Le latéral du PSG a écrit : « nous sommes avec toi ! Sois fort ! ». Un soutien appuyé du vestiaire parisien envers son ancien coéquipier, touché dans un moment important de la saison, à quelques mois de la Coupe du Monde.

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