Liverpool : le message de soutien de Hakimi pour Ekitike

Sorti sur blessure lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain à Anfield, Hugo Ekitike a reçu de nombreux messages de soutien après sa blessure. L’attaquant de Reds, contraint de quitter ses coéquipiers prématurément, inquiète forcément Arne Slot et le staff de Liverpool, même si la nature exacte de sa blessure n’a pas encore été confirmée.

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Parmi les premiers à réagir, Achraf Hakimi a tenu à lui adresser un message fort sur ses réseaux sociaux. Le latéral du PSG a écrit : « nous sommes avec toi ! Sois fort ! ». Un soutien appuyé du vestiaire parisien envers son ancien coéquipier, touché dans un moment important de la saison, à quelques mois de la Coupe du Monde.