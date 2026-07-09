Premier contrat pro à l’OM pour Kelyann Bezahaf

Un nouveau contrat professionnel à l’OM. Le club a informé de la signature de Kelyann Bezahaf (20 ans), pur produit de la formation marseillaise, jusqu’en 2028. Le latéral droit a notamment remporté la Coupe Gambardella il y a deux ans.

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𝗞𝗲𝗹𝘆𝗮𝗻𝗻 𝗕𝗲𝘇𝗮𝗵𝗮𝗳 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



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L’international algérien U20 n’est encore jamais apparu en équipe professionnelle, mais ça ne devrait pas tarder. Il a été convoqué deux fois en fin de saison dernière par Habib Beye lors des matchs face à Nantes et Le Havre.