Ligue 1
Premier contrat pro à l’OM pour Kelyann Bezahaf
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@Maxppp
Un nouveau contrat professionnel à l’OM. Le club a informé de la signature de Kelyann Bezahaf (20 ans), pur produit de la formation marseillaise, jusqu’en 2028. Le latéral droit a notamment remporté la Coupe Gambardella il y a deux ans.
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𝗞𝗲𝗹𝘆𝗮𝗻𝗻 𝗕𝗲𝘇𝗮𝗵𝗮𝗳 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 9, 2026
Plus d'infos 👉 https://t.co/BLjf1OW4u3 pic.twitter.com/mnhynnvXjf
L’international algérien U20 n’est encore jamais apparu en équipe professionnelle, mais ça ne devrait pas tarder. Il a été convoqué deux fois en fin de saison dernière par Habib Beye lors des matchs face à Nantes et Le Havre.
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