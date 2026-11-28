Scène complètement surréaliste ce vendredi soir en troisième division polonaise lors de la rencontre opposant le Stal Stalowa Wola à l’équipe réserve du Legia Varsovie. Alors que les visiteurs menaient 3-2 dans le temps additionnel et lançaient une contre-attaque, un individu a fait irruption sur la pelouse au guidon d’une trottinette électrique, sans que les joueurs, absorbés par l’action, ne le remarquent immédiatement. Il a fallu l’intervention de l’arbitre pour stopper le jeu et permettre aux stadiers d’évacuer le perturbateur.

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Face à cette séquence lunaire relayée sur les réseaux sociaux, le commentateur de la chaîne PZPN+ n’a pas caché sa stupeur à l’antenne : « on assiste à des scènes très inhabituelles sur le terrain de Stalowa Wola. Comment cela peut-il s’interpréter ? Il me semble toutefois qu’il s’agit de l’intrusion d’un supporter, comme je n’en ai jamais vu, à bord d’une trottinette électrique. Je crois qu’on n’avait encore jamais vu ça. Le match entre Stal Stalowa Wola et l’équipe réserve du Legia Varsovie interrompu par… Eh bien justement. Un clown ? Ou juste un fou ? »