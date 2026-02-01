Wolfsbourg : Mathys Angely convoité en France

Eté 2024. Les Girondins de Bordeaux sombraient en National 2 après la confirmation de la DNCG, entraînant l’exode de leurs meilleurs talents. Parmi eux, Mathys Angely. À l’époque âgé de 17 ans, ce défenseur central gaucher avait déjà montré de superbes choses (5 apparitions en Ligue 2) et était considéré comme l’un des joyaux de la formation aquitaine. Libre suite à la résiliation de son contrat, il avait choisi l’Allemagne et Wolfsbourg pour poursuivre sa progression. Un an et demi plus tard, l’heure est au premier bilan. S’il s’entraîne avec le groupe pro et a fait deux apparitions sur le banc en Bundesliga cette saison, l’international français U19 (désormais âgé de 18 ans) évolue principalement avec les U19. Trop peu pour un joueur de son calibre, à l’aise techniquement à la relance et doté de grosses prédispositions physiques.

Le club allemand l’a compris et est désormais disposé à le prêter pour qu’il s’aguerrisse au haut niveau. Cette ouverture a immédiatement alerté plusieurs clubs. Selon nos informations, le RSC Anderlecht est le plus chaud sur le dossier et fait le forcing pour récupérer le Frenchy. Mais la concurrence est rude en Belgique puisque Westerlo est aussi sur les rangs, tout comme NAC Breda et le NEC Nimègue aux Pays-Bas. Et un retour en France ? C’est une possibilité réelle. Un club de Ligue 1, dont l’identité n’a pas encore filtré, surveille attentivement la situation et pourrait tenter un coup de dernière minute. A suivre.