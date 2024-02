PSG : Luis Campos a été recadré en interne

Nommé conseiller football du PSG à l’été 2022, Luis Campos n’affiche pour le moment pas un bilan sportif aussi achevé que lors de ses passages précédents à Monaco ou Lille. Ce qui n’a pas changé en revanche, c’est son tempérament parfois éruptif. Peu adepte des éléments de langage, le Portugais s’est fendu de plusieurs coups de gueule dans les médias depuis son investiture il y a presque deux ans. Des prises de position souvent assumées, mais pas toujours du goût de sa direction. Ce samedi, le journal L’Équipe révèle que Campos aurait ainsi été recadré en interne, ce qui explique ses apparitions plus discrètes désormais.

«Il avait besoin de montrer beaucoup de choses (lorsqu’il est arrivé au PSG), explique une source du club. Mais si vous regardez bien, il a complètement changé à ce niveau-là. Il a bien compris, et certaines personnes le lui ont fait comprendre, qu’il ne fallait pas qu’il s’exprime sur tous les sujets du club. Ce n’est pas son rôle. Depuis le début de saison, il a trouvé sa place et tout se passe mieux.» Une discrétion plus appréciée, et qui favorise sa relation avec Nasser al-Khelaïfi, considérée comme solide.

