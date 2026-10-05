Équipe de France : Zinédine Zidane réclame du changement à un poste

La trêve internationale touche à sa fin. Ce soir, pour leur quatrième et dernier match de ce rassemblement, les Bleus défieront la Belgique pour la deuxième fois après la victoire 1-0 en terres belges grâce à ce but de Michael Olise en fin de match. Une trêve qui aura globalement été assez satisfaisante pour l’écurie tricolore, et qui aura surtout permis à Zinédine Zidane et à son staff de faire une grosse revue d’effectif.

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« Je suis très satisfait de l’état d’esprit jusqu’à présent. (…) Je peux ne pas dire certaines choses mais j’essaie d’être le plus sincère dans ce que je veux transmettre. J’ai des convictions, j’aime l’Équipe de France, j’ai des joueurs top. Je sais que ça va prendre du temps. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu. C’était top de pouvoir passer 15 jours avec mes joueurs. Je suis un peu frustré que ça s’arrête », confiait le champion du monde 98 hier en conférence de presse.

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Zidane est inquiet

Mais au cours de ce stage, en plus d’avoir pu se rendre compte qu’il a un vivier colossal devant, Zinédine Zidane aura aussi pu constater certains points faibles. C’est le cas pour le poste de latéral, que ce soit à gauche ou à droite, comme l’indique le quotidien L’Equipe. Un sujet qui inquiète Zizou et son staff. Au point où le nouveau sélectionneur tricolore a déjà discuté de ce sujet avec le directeur technique national Hubert Fournier.

Ce n’est pas tout, puisque Zidane a exigé à la DTN que des mesures soient prises. Il souhaite qu’une solution soit trouvée pour les lacunes à ce poste, même si, forcément, cela mettra du temps à porter ses fruits. Le sélectionneur national a aussi discuté de cette thématique avec ses collègues Gérald Baticle et Bernard Diomède, sélectionneurs Espoirs et U20, afin qu’ils tentent de former de nouveaux joueurs à ces deux positions. Dayann Méthalie ou Ismaëlo Ganiou (utilisé sur un côté avec les Espoirs) pourraient être des solutions intéressantes dans un avenir proche pour Zidane. Toutefois, Adrien Truffert aurait marqué des points de son côté.