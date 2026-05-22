Alvaro Arbeloa annonce son départ du Real Madrid

Ce vendredi, Alvaro Arbeloa s’est présenté face à la presse avant le match contre Bilbao demain. Nommé à la tête de l’équipe fanion du Real Madrid en janvier dernier pour succéder à Xabi Alonso, le technicien âgé de 43 ans a connu des hauts mais surtout pas mal de bas. Il espère finir sur une bonne note demain soir. «Je veux disputer un grand match, dire au revoir aux supporters et leur offrir la victoire. C’est un gros effort ; jouer le dernier match à domicile est particulier. Je veux rendre le Bernabéu heureux.» Ensuite, il sera temps de céder sa place puisqu’il va bien quitter le Real Madrid.

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« J’espère que ce n’est qu’un au revoir. J’ai toujours considéré Madrid comme ma maison. J’y suis depuis 20 ans. C’est chez moi. C’est mon dernier match de la saison, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma carrière d’entraîneur du Real Madrid, on ne sait jamais. Je vais essayer d’en profiter. Et je suis concentré sur la victoire.» Relancé sur le sujet, il a répondu «oui» quand un journaliste lui a demandé s’il confirmait son départ. Mais il n’est pas amer ou déçu. « J’ai fait ce en quoi je croyais, et non parce que j’y étais forcé (par le club, ndlr).» Arbeloa a profité de cette belle expérience pour emmagasiner de l’expérience et apprendre auprès d’un vestiaire peuplé de stars.

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Alvaro avoue ne pas s’entendre avec tous ses joueurs

« Je suis très reconnaissant pour tout ce que nous avons traversé. Je sais bien qu’avec 25 joueurs, il est impossible d’avoir la même relation. Nous avons eu des différends, c’est normal. Nous les avons réglés au mieux. Nous nous sommes respectés mutuellement, et l’opportunité s’est présentée en temps voulu. Pour moi, l’important, c’est toujours la façon dont on gère les choses, ce qui nous arrive. Et j’ai géré la situation du mieux que j’ai pu, en pensant au Real Madrid. Ces derniers mois, j’ai pensé plus au Real Madrid qu’à moi-même, mais j’ai fait ce qui était le mieux pour le club. Dans un autre club, cela aurait été différent, mais c’était ce que je devais faire. Je n’ai aucun regret.»

Il poursuit : « j’entretiens d’excellentes relations avec presque tout le monde dans le vestiaire (…) Presque tous m’ont aidé à progresser, tant comme entraîneur que comme personne. J’ai tissé des liens avec chacun d’eux, nous avons discuté, parfois nous étions d’accord, parfois non. L’avantage, c’est que je suis passé par là, j’ai vécu ces situations, je les comprends. Souvent, leur point de vue est différent de celui d’un entraîneur. Il m’est plus facile de me mettre à leur place que l’inverse. Je pars avec une immense gratitude ; ils m’ont permis de devenir une meilleure personne, ils m’ont fait apprécier chaque jour. Je suis très reconnaissant au club pour cette opportunité, je pars avec le cœur léger après ces huit années, laissant derrière moi de nombreux amis. J’espère pouvoir revenir un jour.»

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Un avenir loin de Madrid

Malgré une saison blanche et des gros problèmes dans l’effectif, le bilan est donc positif à l’écouter. «Je connaissais l’état de l’équipe à mon arrivée. Je sais à quoi j’ai dû faire face. Si j’avais commencé dès le début, les choses auraient été différentes. Mais c’est la situation dans laquelle je me trouvais, et j’ai fait de mon mieux. Pas à ma façon, mais du mieux que je pouvais. Nous avons accompli beaucoup de choses, et je suis satisfait de ce que nous avons réalisé.» Alvaro Arbeloa va donc s’en aller, lui qui va céder son siège à un nouveau coach qui sera, sauf surprise, José Mourinho.

Le Portugais prendra les commandes de l’équipe, en cas de réélection de Florentino Pérez à la présidence de la Casa Blanca. Interrogé sur le Special One, Arbeloa a été clair : « je ne suis pas là pour parler de possibilités. Mourinho dispose d’un staff technique fantastique, il est très bien entouré. S’il vient, il viendra avec son équipe, comme il se doit. Il n’est pas question que je le rejoigne (dans son staff, ndlr). J’ai passé ces quatre derniers mois à penser au Real Madrid, désormais, il est temps de penser à moi. J’ai franchi le pas, je me sens prêt à relever de nouveaux défis.» L’avenir s’écrira ailleurs pour Arbeloa, qui se sent prêt à voler de ses propres ailes.