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FC Barcelone : Lamine Yamal se confie sur sa mère

Par Sasha Nahon
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp

À seulement 19 ans, Lamine Yamal mesure le chemin parcouru depuis son enfance à Rocafonda. Dans un entretien accordé au podcast Resonancia de Corazón, relayé par Sport, l’attaquant du FC Barcelone s’est longuement confié sur sa mère, Sheila Ebana, et les difficultés financières connues par sa famille. Désormais en mesure de mettre ses proches à l’abri, l’international espagnol a notamment décidé de lui offrir une maison en lui laissant entièrement le choix de l’endroit. « J’ai acheté une maison à ma mère là où elle l’a choisi. Je lui ai demandé dans quelle zone elle voulait vivre et je lui ai dit : "où tu veux" », raconte-t-il, avant de se souvenir de conditions de vie beaucoup plus modestes : « Je venais d’un appartement où la cuisine et la chambre étaient au même endroit. »

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Une réussite qui prend surtout son sens pour Yamal à travers le changement de vie de ses proches. « Je vois ma mère heureuse, je vois que mon frère peut avoir l’enfance que j’aurais voulu avoir et c’est ce qui me rend le plus heureux », confie le Barcelonais. Il explique également avoir pu offrir davantage de tranquillité à son père et à sa grand-mère, tout en réservant des mots particulièrement forts à celle qui l’a accompagné durant toute son enfance : « Ma mère a tout ce qu’elle veut. Pour moi, c’est ma reine, c’est ce que j’aime le plus. C’est tout ce qu’un enfant peut demander. » Une mère qui, malgré le talent précoce de son fils, avait toujours insisté pour qu’il poursuive ses études, allant jusqu’à le menacer de le priver de football s’il ne travaillait pas suffisamment à l’école.

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