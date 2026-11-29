Sale semaine pour l’Olympique Lyonnais. Après avoir été tenu en échec en milieu de semaine par Lillestrøm en Ligue Europa (0-0), le club rhodanien a enchaîné une deuxième contre-performance à domicile, cette fois-ci en championnat contre l’AS Monaco (1-3). Malgré l’ouverture du score de Keito Nakmaura (15e), les Gones ont finalement été rejoints puis dépassés par une équipe monégasque supérieure durant une bonne partie de ce choc de la 12e journée de Ligue 1. Si l’OL a concédé sa quatrième défaite en Ligue 1 cette saison, le sort aurait toutefois pu être différent en fin de partie…

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Juste avant le but de Folarin Balogun, qui a scellé la victoire des joueurs de Filipe Luís (90e+10), l’Olympique Lyonnais aurait pu recoller au score. Sur une frappe déviée depuis la surface, Noah Nartey trompait Lukas Hradecky et pensait permettre à l’OL d’égaliser. Problème : à la suite d’une chandelle proche des limites du terrain, il semblait que le ballon soit sorti dès le début d’action. Après consultation de l’assistance vidéo, l’arbitre de la rencontre Jérôme Brisard a finalement vérifié si Nicolás Tagliafico n’avait pas touché du bras sur la déviation du but. Finalement, il a été jugé que l’international argentin avait bien détourné le cuir du bras, ce qui a ainsi provoqué l’annulation de cette égalisation presque inespérée.

Matthieu Louis-Jean ne décolère pas

Une décision polémique, dont l’OL s’en serait bien passée. Déjà lésé par l’arbitrage en C3 dans la semaine, le club rhodanien n’a pas apprécié ce nouveau choix arbitral controversé. En conséquence, Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL, a exprimé toute sa colère en zone mixte. « Il y a beaucoup de colère et d’incompréhension. Il y a plusieurs situations, une main en première période de Sané dans la surface qui n’est pas sifflée alors que le bras est décollé. Et l’action où Nico (Tagliafico) est carrément encerclé, je ne vois pas comment il peut se dégager. C’est incompréhensible », a estimé le dirigeant lyonnais.

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« L’impact de l’arbitre a une influence sur le résultat du match. Ce n’est pas possible, il faut que ça s’arrête. Cela fait plusieurs fois cette saison que ça nous arrive, on commence à être un peu parano. Oui, je considère que c’est un vol. C’est un vol, oui, a-t-il martelé. Le deuxième but annulé, vous avez vu l’action ? Nicolas est complètement encerclé, il ne fait pas exprès de toucher le ballon, il a le bras collé au corps. Comment on peut annuler un but à trois minutes de la fin dans ces conditions-là ?! Oui, c’est un vol. » Quoiqu’il en soit, l’Olympique Lyonnais a raté une belle occasion de monter sur le podium et Carlos Vicens devra vite trouver la recette pour faire de cet OL, une équipe enfin régulière.