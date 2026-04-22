Real Madrid : Florentino Pérez sous le choc des critiques sur Mbappé

Les sifflets entendus au Santiago Bernabéu à l’encontre de Kylian Mbappé n’ont pas seulement surpris les observateurs. Selon les informations de Marca, ils ont également étonné en interne, notamment du côté de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid ne comprend pas vraiment la sévérité d’une partie du public madrilène envers l’attaquant français, pourtant auteur d’un nouveau but lors de la victoire contre Deportivo Alavés. Une bronca qui intervient dans un contexte de frustration générale après plusieurs résultats décevants et une saison qui pourrait se terminer sans grand trophée.

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En privé, Florentino Pérez s’appuie sur un argument simple pour défendre son joueur. Le patron madrilène rappelle que les chiffres parlent pour lui et souligne l’efficacité offensive du Français depuis son arrivée. Convaincu que l’avenir du club repose sur un duo offensif composé de Mbappé et de Vinícius Júnior, le dirigeant reste persuadé que les deux stars porteront le Real Madrid pendant de nombreuses années. De quoi relativiser, à ses yeux, les critiques et les sifflets entendus ces derniers jours dans les tribunes du Bernabéu.