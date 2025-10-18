L’énorme coup de gueule de Clinton Mata après la déroute de l’OL à Nice !

L’OL n’y arrive plus. Auteur d’un début de saison parfait, le club rhodanien a enchainé, ce samedi, une deuxième défaite consécutive sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3). Malgré un doublé de Pavel Sulc, les hommes de Paulo Fonseca ont subi la loi des Aiglons, bien aidés par une défense lyonnaise trop fragile, à l’instar d’un Ruben Kluivert totalement hors-sujet. Après la rencontre, Clinton Mata a, lui, eu des mots très forts au micro de BeIN SPORTS.

« Il y avait cette chance de pouvoir terminer premier aujourd’hui, c’est un sentiment de dégoût, on ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, on est les seuls coupables, on a été très fébriles, il faut savoir l’admettre quand on n’a pas été bons. On savait que c’est une équipe qui allait jouer en contre, on n’a pas géré ça correctement, ils sont venus deux fois en première mi-temps, deux buts, ça ne peut pas arriver », a tout d’abord pesté le numéro 22 de l’OL.

Clinton Mata envoie un message fort à ses coéquipiers !

Crédité d’un 4 par la rédaction FM, Clinton Mata, dépité, ne décolérait pas du visage affiché par les siens à l’Allianz Riviera. « Il faut assumer et se regarder dans la glace quand ce n’est pas bon. Je pense qu’aujourd’hui, si je vous dis que c’est lié à la fatigue, ça serait trouver une excuse, je me mentirai à moi-même, donc il faut assumer. On s’excuse aussi pour les supporters qui ont fait le déplacement, il y a des choses qu’on doit changer, il ne faut pas tout jeter à la poubelle mais il faut se dire les choses pour reproduire ce qu’on a fait en début de saison ».

Sur une note légèrement plus positive, l’international angolais (16 sélections) concluait finalement son discours en rappelant la mentalité du groupe lyonnais. « On a encore un état d’esprit positif, on est tous soudés, quand on gagnait les matches, on se le disait déjà qu’il fallait rester soudés, on savait que ça n’allait pas durer, on savait qu’on allait pas tout gagner mais on se doit de rester ensemble. C’est arrivé plus tôt que prévu malheureusement mais il faut rester soudés ». Pour rappel, avec ce nouveau revers, l’OL reste au pied du podium et se retrouve désormais sous la pression de Lens et Monaco…