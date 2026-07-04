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Coupe du Monde

Équipe de France : Aurélien Tchouameni pourrait déclarer forfait en quart de finale

Par Kevin Massampu
1 min.
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Touché aux adducteurs, Aurelien Tchouameni ne disputera pas le 1/8 de finale de Coupe du Monde de l’Équipe de France contre le Paraguay, ce samedi soir à Philadeplhie (23h). Mais il pourrait également être forfait pour le prochain tour, face au Canada ou au Maroc, si les Bleus l’emportaient face aux Paraguayens. D’après L’Équipe, l’IRM passée par le joueur de 26 ans a révélé une petite lésion qui nécessite un temps de cicatrisation assez conséquent.

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Remplacé à priori par Manu Koné ce samedi soir, l’ex-joueur de l’AS Monaco pourrait en revanche être disponible pour une hypothétique demi-finale, le 14 juillet prochain, à Dallas (Texas). Si la douleur n’est pas insurmontable pour Tchouaméni, aucun risque ne sera pris par le staff médical des Bleus concernant la santé de l’un des cadres de Didier Deschamps.

Pub. le - MAJ le
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