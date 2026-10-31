Ballon d’Or : ce mystérieux parieur a trouvé le vainqueur trois années consécutives !

Le compte Polymarket Kallipso intrigue particulièrement après avoir vu juste concernant le vainqueur du Ballon d’Or lors des trois dernières éditions. En 2024, ce mystérieux parieur avait misé sur Rodri, avant de récidiver en 2025 avec Ousmane Dembélé, puis en 2026 avec Harry Kane. Trois éditions, trois pronostics gagnants, une régularité qui suscite forcément la curiosité.
Créé il y a deux ans, le compte Kallipso a participé à 24 marchés sur la plateforme, dont 22 concernaient le Ballon d’Or. Au 31 octobre, ses gains s’élèveraient à près de 50 000 dollars comme l’indique Upside Media. Une performance remarquable qui soulève des interrogations, notamment dans un contexte marqué par les soupçons de fuites d’informations autour du prestigieux trophée. Reste à savoir si ce parieur dispose simplement d’un flair exceptionnel ou s’il bénéficie d’informations particulièrement précieuses. En attendant, France Football a annoncé porter plainte…
«Ça donne envie de lui mettre un coup de poing» : la sortie très cash de Tolu Arokodare sur Ter Stegen
Nos dernières vidéos
Les plus lus
De son transfert avorté à 100 M€ à sa renaissance en Serie B, l’incroyable retour en force d’Andrea Belotti
Ballon d’Or 2026 : le détail des votes avec un écart historique entre Harry Kane et Kylian Mbappé !
Explorer