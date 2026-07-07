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OM : le départ de Greenwood à Fenerbahçe bouclé sous 48 heures ?

Par Santi Aouna - Matthieu Margueritte
1 min.
Mason Greenwood OM @Maxppp

Fenerbahçe se rapproche à grands pas d’un accord avec l’OM pour le transfert de Mason Greenwood. Le club turc est en train de s’aligner sur les exigences fixées par l’Olympique de Marseille et souhaite finaliser l’opération dans les 48 prochaines heures. Pour rappel, la dernière offre des Turcs, à hauteur de 30M€ et des bonus, avait été jugée insuffisante par le club olympien, qui espère réaliser une belle vente avec l’Anglais.

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De son côté, Mason Greenwood a réitéré son envie de quitter l’OM. Il aurait même souhaité que son transfert avec Fenerbahçe soit totalement bouclé avant la reprise avec le club français. Face à cette accélération des discussions, son entourage se montre particulièrement confiant quant à la finalisation rapide du dossier.

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