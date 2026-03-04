Le Real Madrid relance une piste inattendue pour son banc

Alvaro Arbeloa espérait mieux. Après des années à apprendre avec le Castilla, l’entraîneur âgé de 43 ans a enfin eu sa chance avec l’équipe première du Real Madrid. Certains, comme Raul, n’ont pas eu cette opportunité. Conscient de cela, Arbeloa a saisi cette occasion à bras le corps, lui qui a donc été choisi pour prendre la succession de Xabi Alonso. Ce dernier a été remercié durant le mois de janvier, six mois après son arrivée sur le banc madrilène. Mais son successeur n’est pas vraiment parvenu à régler les soucis de la Casa Blanca.

La piste Klopp est moins chaude

Lundi, il a d’ailleurs sérieusement entamé son crédit après une défaite 1 à 0 à domicile face à Getafe. Ce qui est une terrible contre-performance et ce qui pourrait coûter le titre en Liga. Depuis, les langues se délient à Madrid. On a ainsi appris qu’Arbeloa ne fait pas l’unanimité dans son vestiaire. Si certains l’apprécient, comme Vinicius Jr qui a retrouvé une place de choix, d’autres sont beaucoup moins fans du coach et de ses méthodes. Certains pensent qu’il n’est qu’un intérimaire et qu’il n’a pas le niveau et l’expérience requise pour diriger une telle équipe. Du côté de la direction, on semble aussi perplexe.

D’ailleurs, la Cadena SER a révélé ce mercredi matin que les têtes pensantes du Real Madrid envisagent très sérieusement de changer d’entraîneur au plus tard cet été. Seule une victoire en Ligue des Champions pourrait changer la donne. Mais à l’heure actuelle, elle paraît très compliquée. Pour diriger cette formation, plusieurs noms ont été évoqués. En tête, celui de Jürgen Klopp. Un technicien libre, qui devrait bientôt quitter son poste à Red Bull. Une offre lui aurait même été faite selon El Chiringuito. Mais l’Allemand aurait décliné, lui qui est en discussions avancées avec l’Atlético de Madrid.

Une troisième tentative pour Allegri

Si cela venait à se confirmer, cela mettrait un terme à cette prestigieuse piste. Mais d’autres existent. Ce mercredi, Il Corriere dello Sport relance d’ailleurs celle menant à Massimiliano Allegri (58 ans). Ce n’est pas la première fois que coach italien est cité à Madrid. Cela avait déjà été le cas en 2019. Alors entraîneur de la Juventus, il avait remporté 5 titres de champions d’Italie et 4 Coupes d’Italie consécutives. Il avait ainsi tapé dans l’œil de Florentino Pérez rappelle la publication italienne. Puis, il y avait eu un retour de flamme en 2021. Cette fois-ci, c’était allé beaucoup plus loin.

Un accord avait été trouvé autour d’un contrat de 3 ans, avec un salaire annuel de 8,5 M€ nets. Mais finalement, Allegri avait été convaincu par Agnelli et il avait repris son rôle à Turin. Près de 5 ans plus tard, le coach italien, qui n’a jamais vécu d’expérience à l’étranger, est toujours dans les petits papiers du Real Madrid, qui «tente à nouveau sa chance» assure le CdS. A présent à Milan, le technicien sous contrat jusqu’en 2027 avoue s’y sentir très bien et préparer l’avenir. Mais le train madrilène, qui est en train de passer pour la troisième fois, pourrait le détourner de son chemin. Surtout que rien ne dit qu’il se présentera à nouveau.