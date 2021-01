Premier League : Everton battu sur le fil par West Ham

Le football ne s'arrête pas pendant les fêtes de fin d'année en Angleterre. Pour le plus grand plaisir des supporters. En cette fin d'après-midi, Goodison Park était le théâtre d'un Everton-West Ham, joute opposant des Toffees quatrièmes et sur 4 victoires consécutives, à des Hammers dixièmes, qui eux n'avaient plus remporté le moindre match depuis 4 rencontres.

Au terme d'un match de piètre qualité, ce sont les joueurs de David Moyes, de retour sur les terres de ses exploits, qui l'emportaient grâce à leur Tchèque providentiel : Tomas Soucek, une nouvelle fois buteur dans les derniers instants (0-1, 86e). Avec cette victoire, West Ham rejoint les cinq équipes à 26 points situées juste devant. Les Hammers restent 10e à cause de leur différence de buts. Everton rate l'occasion de reprendre la deuxième place, un point derrière le rival de Liverpool.