Brésil, CdM 2026 : Neymar bien présent dans la pré-liste, pas Estêvão

À une semaine de l’annonce de la liste du Brésil pour la Coupe du Monde 2026, le grand sujet reste l’éventuel retour de Neymar, bien présent sur une pré-liste de Ancelotti selon Esporte Na Band. Absent de la Seleção depuis octobre 2023, l’attaquant de Santos ne semble plus entrer dans les plans prioritaires de Carlo Ancelotti malgré quelques éclairs aperçus ces derniers mois. Selon ESPN Brésil, une convocation de Neymar « serait une surprise », alors que le sélectionneur italien dispose déjà d’une base quasi définie de 25 joueurs. La situation physique d’Estêvão, touché musculairement, reste toutefois surveillée jusqu’au dernier moment, mais Globo assure que la dernière tendance penche vers une absence de l’attaquant de Chelsea sur la pré-liste de Carlo Ancelotti. Une décision prise due à sa blessure qui écarte le talent des Blues de toute la phase de poules, ainsi que d’une partie de la phase finale.

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Dans les grandes lignes, la liste brésilienne devrait s’articuler autour des cadres Vinicius Junior, Raphinha, Casemiro, Bruno Guimarães et João Pedro. Endrick, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli et Luiz Henrique sont également attendus, tandis que Richarlison, Igor Jesus, Pedro ou encore Rayan restent en embuscade. En défense, Gabriel Magalhães, Bremer et Léo Pereira devraient accompagner Marquinhos, alors qu’au milieu Andrey Santos, Fabinho et Danilo ont pris une longueur d’avance.