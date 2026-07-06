L1 : l’OL a demandé le report de son match face à Toulouse

La LFP a dévoilé ce lundi après-midi la programmation TV des deux premières journées de la saison 2026/2027 de Ligue 1. Opposé à Toulouse le samedi 22 août dans le cadre du multiplex de 20h45, l’Olympique Lyonnais a demandé à reporter son match.

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Selon L’Équipe, les dirigeants rhodaniens ont demandé à la LFP de reporter la rencontre à une date ultérieure. La raison ? Les Gones doivent disputer le 3e tour préliminaire de Ligue des Champions les 4 (ou 5) et 11 août prochains et s’ils se qualifient, ils joueront les barrages. En cas de qualification pour ces barrages, l’OL souhaite donc imiter le PSG et préparer son rendez-vous européen sans avoir à joueur un match de L1 entre le match aller et le retour.