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Ligue 1

OM : Beye explique la non-titularisation de Greenwood

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Marseille 0-0 Nice

L’information n’est pas passée inaperçue ce dimanche soir. Dans le dur ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille d’Habib Beye affronte l’OGC Nice dans un match très important dans la course à l’Europe. Pour ce choc, le coach sénégalais a décidé de se passer de son meilleur buteur Mason Greenwood qui débute sur le banc.

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On pouvait penser à un choix sportif mais Habib Beye a expliqué que ce choix était lié à une blessure. « Mason on a regardé depuis le début de la semaine, il est très limité par la blessure de Lille. Ça fait 2 matches qu’il joue avec une grosse douleur, on ne peut pas le mettre en danger», a-t-il expliqué au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
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