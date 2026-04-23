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Ligue 1

Le maire de Marseille cartonne le nouveau logo de l’OM

Par Maxime Barbaud
1 min.
Benoît Payant, le maire de Marseille @Maxppp

Le nouveau logo de l’M fait décidément débat. Déjà déçus par les résultats du club, les supporters ont en plus de cela fait entendre leur colère face à un nouvel habillage qu’ils jugent raté. Certains réclament même un retour à l’ancien logo, encouragé par le maire de la ville en personne. «Il est horrible. J’en ai vu des logos mais des aussi laids, jamais. C’est une erreur, voilà ils ont fait une erreur et je pense qu’il faut la réparer», assure Benoît Payan sur BFM Marseille.

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L’édile insiste sur le fait que l’OM est devenu la risée de beaucoup de monde. «Vous vous rendez compte que Volkswagen a tourné son logo en se moquant de nous en disant: "en fait le logo de l’OM c’est celui de Volkswagen." Je pense qu’il ne correspond pas à l’OM. Certains disent qu’on va s’y habituer. Oui, on s’habitue à tout mais moi, il ne me plaît pas.» Ses propos ont le mérite d’être clairs et rejoignent la majorité des supporters marseillais.

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