La réponse d’Antoine Griezmann à un retour en équipe de France

Alors que la Coupe du monde 2026 se disputera cet été aux États-Unis à partir du 11 juin, l’équipe de France tentera d’aller chercher une troisième étoile. Cela devrait se faire sans Antoine Griezmann (35 ans) qui n’a plus été convoqué depuis le 9 septembre 2024 et une victoire 2-0 des Bleus contre la Belgique. Après la qualification de l’Atlético de Madrid pour les demi-finales de la Ligue des Champions, il a été questionné sur un possible retour avec les Bleus.

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Interrogé par Canal +, Antoine Griezmann qui sera aux États-Unis, car il s’est engagé avec la franchise floridienne d’Orlando City a confirmé sa présence pour des matches de l’équipe de France mais plutôt dans le rôle de supporter : «j’aurais mon maillot dans les tribunes avec mon fils, mais non, je leur souhaite le meilleur. Ce sont les favoris numéro un et je serais avec eux à fond.»