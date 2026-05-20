Mercato PSG : coup de théâtre pour Julian Alvarez

L’été sera agité pour Julian Alvarez. Le footballeur de 26 ans va participer à la Coupe du Monde 2026 avec l’Argentine. En parallèle, l’Araignée devra gérer un mercato qui est déjà lancé L’attaquant a d’ailleurs mis lui-même le feu à la presse sportive avec des sorties médiatiques ambigües sur son avenir à l’Atlético de Madrid. Diego Simeone a été aussi un bon fournisseur d’informations pour les médias puisqu’il a confirmé en conférence de presse l’intérêt du FC Barcelone, d’Arsenal et du Paris Saint-Germain pour son joueur. Dans le même temps, la direction sportive et le président, Enrique Cerezo, ont refroidi publiquement tout le monde. Mais en coulisses, une autre partie se joue.

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Ce mercredi, la Cadena SER révèle que les Colchoneros, réfractaires à la vente de Julian Alvarez, ne sont plus aussi fermés. En effet, ils estiment être en position de force pour vendre leur joueur, dont la clause libératoire est fixée à 500 M€. Bien évidemment, il ne partira pas pour ce montant-là. Mais la direction sportive, menée par Mateu Alemany, souhaite faire de l’international albiceleste leur grosse vente de l’été, conscients qu’il leur permettra de renflouer leurs caisses et donc de renforcer leur effectif. « Je considérerais cela comme une mauvaise nouvelle car cela signifierait un affaiblissement de l’équipe », a assuré le journaliste Miguel Martín Talavera sur El Larguero. Mais le départ de Julian Alvarez, qui était impossible il y a quelques mois, est désormais plus que possible.

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L’Atlético ouvre la porte à un départ, le Barça ne lâche pas

D’autant que les nouveaux propriétaires du club, Apollo, ne sont pas forcément disposés à investir massivement sur le mercato. La vente de l’Argentin permettra de gagner de l’argent, réinjecté sur le mercato. Il reste maintenant à savoir à qui sera vendu l’attaquant. Si Arsenal est sur les rangs, peu de choses filtrent sur l’avancée du dossier chez les Gunners. En revanche, il y a beaucoup plus d’éléments sur le Barça. Il y a quelques jours, certains médias ibériques ont dévoilé que les Catalans estiment qu’il sera difficile de doubler le PSG et qu’ils ont décidé d’avancer sur le plan B, João Pedro (Chelsea). La Cadena SER confirme que cette piste est suivie, tout comme celles menant à Lautaro Martinez (Inter) et …Julian Alvarez. La radio espagnole assure qu’il est toujours dans le viseur du FCB, qui va perdre Robert Lewandowski et qui va économiser son salaire.

« S’il veut aller au Barça, il devra prendre position en interne et accepter une baisse de salaire, car le PSG va lui faire une offre plus intéressante. Mais ils n’ont pas encore exclu cette possibilité (…) Au Barça, on affirme qu’il n’y aura pas de surenchère avec le Paris Saint-Germain.» Sur Onda Cero, le journaliste David Bernabeu Reverter a ajouté : « je crois que le Barça va attendre Julián Álvarez parce que c’est le footballeur que veut Flick ; il a fixé une limite de 100 millions. » La balle est donc dans le camp de l’Araignée, qui devra faire pencher la balance d’un côté ou d’un autre. Car le PSG, qui a une puissance financière et un projet qui attirent, a bien intensifié ses efforts pour recruter l’Argentin selon la SER. Ce qui est sûr, c’est qu’entre l’Atlético, qui ouvre la porte, et le Barça qui revient dans la danse, on assiste à un nouveau retournement de situation dans la saga Julian Alvarez.