Le coup de gueule de Philippe Diallo contre Gianni Infantino

Le nouveau projet de Gianni Infantino ne passe pas auprès de certaines fédérations. C’est notamment le cas pour les Européens qui rejettent à la quasi-unanimité la volonté de la FIFA de vendre des parts de la Coupe du Monde. L’UEFA est déjà montée au créneau, certaines fédérations également. Philippe Diallo a lui aussi pris la parole auprès de L’Equipe pour déplorer ce «projet inquiétant et qui suscite beaucoup d’interrogations. (…) On ne connaît ni sa philosophie, ni sa nécessité, pas plus que le montage financier ou ses financements. Ce projet est inquiétant car il n’y a pas de détails, or il touche à l’un des actifs fondamentaux du football avec la Coupe du monde qui est la plus grande épreuve sportive au monde.»

La suite après cette publicité

Le président de la FFF a conscience que la position de l’UEFA est minoritaire. En dépit de la zone CONCACAF qui a émis des doutes, la plupart des confédérations sont prêtes à soutenir la FIFA, elle qui promet de fortes sommes d’argent. C’est aussi une manière de s’offrir des voix en vue de la prochaine élection en 2027. «Je suis déjà intervenu sur les conditions de revenus de la Coupe du Monde reversées aux sélections car je les trouvais assez injustes. Ce projet, on ne sait pas d’où il sort. Et différents événements récents, comme le carton rouge enlevé à Balogun (sur demande de Donald Trump), le projet de passage à 64 équipes après 48 ou certains montages financiers, nécessitent de revoir cette gouvernance qui n’est pas à la mesure de ce que représente le football.» Alors que la FFF s’apprêtait à accorder son vote, à contrecœur, en faveur d’Infantino lors de l’élection de l’année prochaine, Diallo pourrait revoir la position de la fédération.