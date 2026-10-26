OL : la statistique désastreuse de Paulo Fonseca

La défaite face au Paris Saint-Germain (2-0), ce lundi soir au Parc des Princes, vient alourdir le bilan de Paulo Fonseca à la tête de l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur portugais a perdu 24 de ses 82 rencontres officielles dirigées avec les Gones, soit un ratio de défaites de 29,3 %. Un chiffre qui témoigne des difficultés rencontrées par le technicien depuis son arrivée sur le banc lyonnais.

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Au 21e siècle, Fonseca affiche ainsi le deuxième plus gros ratio de défaites parmi les entraîneurs de l’OL ayant dirigé au moins 20 matches officiels. Il se situe derrière Laurent Blanc, dont le bilan s’établit à 32,4 % de défaites, comme le rappelle Stats Foot. Malgré la résistance affichée par Lyon pendant une grande partie du choc face au PSG, les Gones sont repartis bredouilles de la capitale.